Народный календарь. Почему 2 сентября нельзя оставлять детей без присмотра

2 сентября в народном календаре — Самойлов день. В эту дату церковь чтит память библейского пророка Самуила или Шмуэля (то есть «услышанного Богом») — последнего и самого знаменитого из израильских судей XI века.
На Руси верили, что пророк считается заступником мужчин, поэтому в этот день было принято поздравлять представителей мужского пола. Главе семьи с утра нужно было преподнести новую рубаху, а женщины готовили вкусные блюда, чтобы порадовать мужей.
Также в этот день в лесах появлялись первые зимние опята, и дети с корзинками шли за урожаем. На столе 2 сентября обычно стояли жареные грибы с картошкой.
В эту дату нельзя оставлять маленьких детей без присмотра, так как считается, что их может забрать нечистая сила или колдуны нашлют на них беды и болезни.
Приметы погоды:
Если вокруг луны появился красный круг — может прийти беда.
Холода усилились вместе с ветром — осень холодной будет.
Мыши забрались в дом — жди холодную зиму.
Именины отмечают: Самуил, Виктор, Степан, Владимир, Федор, Николай, Иван, Максим, Александр, Лев.