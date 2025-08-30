Ричмонд
День пляжа и День Франкенштейна: какие праздники отмечают в России и мире 30 августа

30 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни. Так, в эту дату справляют День пляжа, День Франкенштейна и День рождения пылесоса.

День пляжа.

День пляжа был создан американским экологом Коллин Пейдж с целью призвать людей участвовать в мероприятиях по уборке пляжей. Поэтому в предпоследний день лета многие люди отправляются на пляжи, купаются и загорают, а затем устраивают субботники, очищая пляж от мусора.

День Франкенштейна.

День Франкенштейна отмечают 30 августа, так как именно в эту дату родилась английская писательница Мэри Шелли, написавшая роман «Франкенштейн, или Современный Прометей», в котором и появился этот персонаж. В этот праздник люди наряжаются в страшные костюмы, пересматривают старые фильмы ужасов, читают готические романы и устраивают тематические вечеринки.

День рождения пылесоса.

30 августа 1901 года британский инженер Хьюбер Сесил Бут получил патент на электрический пылесос, который он ранее и изобрел. В честь этого события и решили утвердить такой праздник. В этот день принято убираться у себя дома, обязательно используя возможности пылесоса по максимуму.