День пляжа и День Франкенштейна: какие праздники отмечают в России и мире 30 августа

День Франкенштейна отмечают 30 августа, так как именно в эту дату родилась английская писательница Мэри Шелли, написавшая роман «Франкенштейн, или Современный Прометей», в котором и появился этот персонаж. В этот праздник люди наряжаются в страшные костюмы, пересматривают старые фильмы ужасов, читают готические романы и устраивают тематические вечеринки.