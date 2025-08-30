На ВДНХ открывается Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest

Кроме того, в строении № 457 на площадке New Generation будут организованы выступления молодых исполнителей. В течение двух дней с 16:00 до 22:45 сценой для фестиваля станет Зеленый театр ВДНХ, здесь можно будет послушать прогрессивную музыку всех направлений — от джаза, арт-рока, симфо- и блюзовых композиций до хард-рока, классического рока, фьюжн, глэм- и гранж-стилей. 30 августа в 19:00 на сцену театра выйдет мировая рок легенда Марко Мендоса — виртуоз бас гитары, выступавший с такими культовыми группами, как Thin Lizzy, Whitesnake, Journey и The Dead Daisies.