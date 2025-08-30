С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова перечислила критерии, по которым участок будет считаться неосвоенным. Первый — в течение трёх лет участком никто не пользуется в соответствии с целевым назначением. Второй — участок не очищается от мусора и сорняков высотой более 1 метра и более чем на 50%. Третий — если участок имеет целевое назначение ИЖС, то на нём в течение 5 лет должно быть зарегистрировано строение или в течение двух лет должны появиться признаки начала строительства. Если этого не происходит, то участок считается неосвоенным.