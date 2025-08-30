Росавиация проверит инцидент с пассажирами на рейсе из Антальи

Росавиация проведет проверку информации о пассажирах, потерявших сознание на рейсе авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Анталья — Москва. Об этом сообщил представитель федерального агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В ведомстве обратили внимание на публикации в СМИ, согласно которым пассажиры находились на борту около двух часов при неработающих кондиционерах, а к самолету была вызвана машина скорой помощи.
По предварительным данным, инцидент произошел на рейсе STW011, который должен был вылететь в Москву 27 августа в 19:05, но фактически отправился в 21:14.
Росавиация потребовала от авиакомпании Southwind Airlines предоставить отчет о произошедшем и мерах, принятых для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В зависимости от содержательности ответа будет принято решение об обращении в авиационные власти Турции, добавил Кореняко.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что пассажиры рейса жаловались на двухчасовое нахождение в салоне без возможности выйти. Из-за сильной духоты и жары некоторым стало плохо, отмечались случаи потери сознания. На кадрах видно, как люди пытаются обмахиваться листовками.
По словам одной из пассажирок, людей временно вывели на улицу, а после возвращения в салон кондиционеры заработали, но между пассажирами произошла драка, инициаторы которой были сняты с рейса.
Самолет принадлежит авиакомпании Southwind. Отмечается, что в конечном итоге пассажиры смогли добраться до Москвы.
Читайте материал по теме: Адский рейс москвичей из Антальи обернулся дракой и обмороками.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.