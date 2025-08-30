Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Волгограда и Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артёма Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:06 по московскому времени.

В 0:03 мск ограничения начали действовать в воздушной гавани Калуги. В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее пассажирский самолёт выполнил экстренную посадку в воздушной гавани Кольцово в Екатеринбурге. Причина — ложное срабатывание сигнализации, которое оказалось ложным. Угрозы для 160 пассажиров и экипажа не было. К счастью, всё обошлось и самолёт успешно сел в Кольцово.