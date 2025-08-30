В аэропортах Волгограда и Калуги ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее пассажирский самолёт выполнил экстренную посадку в воздушной гавани Кольцово в Екатеринбурге. Причина — ложное срабатывание сигнализации, которое оказалось ложным. Угрозы для 160 пассажиров и экипажа не было. К счастью, всё обошлось и самолёт успешно сел в Кольцово.