Захарова призвала распустить НАТО в ответ на якобы подрыв газопроводов дайверами

— Если один украинец со своими друзьями-аквалангистами подорвал под носом у НАТО с его самолетами-разведчиками, кораблями, дронами и спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то альянс как организацию, которая не способна обеспечить свою безопасность, необходимо распустить из-за профнепригодности, — заявила дипломат на брифинге.