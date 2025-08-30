Захарова призвала распустить НАТО в ответ на якобы подрыв газопроводов дайверами

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала версии о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» дайверами.
Она высказалась, что задержание гражданина Украины в Италии является отвлекающим маневром. Так хотят переключить внимание общественности от заказчика диверсий.
— Если один украинец со своими друзьями-аквалангистами подорвал под носом у НАТО с его самолетами-разведчиками, кораблями, дронами и спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то альянс как организацию, которая не способна обеспечить свою безопасность, необходимо распустить из-за профнепригодности, — заявила дипломат на брифинге.
Также Захарова отметила, что попытки списать подрыв таких крупных инфраструктурных объектов на дайверов-любителей и замести следы, которые ведут в сторону западных спецслужб, «просто несостоятельны», передает ТАСС.
В Кремле выразили надежду на то, что в скором времени следователи раскроют имена исполнителей и заказчиков терактов на «Северных потоках». Отмечается, что ФРГ не поддерживает каких-либо контактов с российской стороной по поводу следствия.
27 августа стало известно, что немецким правоохранителям удалось установить личности всех членов диверсионной группы, причастной к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Арестованный ранее в Италии украинец Сергей Кузнецов занимался координацией подрыва и руководил группой. В нее входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник.