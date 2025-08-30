С 1 сентября в жизни новосибирцев вступят в силу новые законы и правила

Жителей Новосибирской области, как и всех россиян, с началом осени ждут важные изменения в законодательстве — от контроля за интернет-рекламой до новых правил использования земли и повышения госпошлин.
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу ряд нововведений, которые напрямую коснутся жизни новосибирцев.
Одним из заметных изменений станет ужесточение ответственности за рекламу в запрещённых в России социальных сетях и мессенджерах. Под санкции подпадают публикации с рекомендациями товаров и услуг, рекламой брендов и размещением активных ссылок. Штрафы для граждан составят от 2,5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20 тыс., а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Эксперты советуют пользователям удалить рекламные материалы, а в ряде случаев и сами аккаунты.
С 1 сентября также начнётся активное применение штрафов за пропаганду наркотиков и разжигание вражды, в том числе в музыкальном контенте. Внесены поправки в КоАП: отныне штрафовать будут даже за умышленный поиск экстремистских материалов. Дополнительно вводится наказание за передачу SIM-карты другому лицу для постоянного пользования.
Вступают в силу и новые правила контроля за землёй. Постановление Правительства № 826 определяет критерии, по которым участки ИЖС, садовые и огородные территории могут быть признаны заброшенными. Среди признаков — захламление мусором, отсутствие строительства более семи лет и сильная запущенность участка. Владельцу сначала выносится предписание, затем штраф, а в крайнем случае земля может быть изъята по решению суда.
Автовладельцев ждёт повышение госпошлин. Так, регистрационные номера для машин будут стоить 3 тыс. рублей, для мотоциклов и прицепов 2,25 тыс. рублей. Замена водительских удостоверений обойдётся в 4 тыс. рублей, международных прав в 3,2 тыс. рублей.
Кроме того, с сентября ужесточается наказание за непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами. Штраф составит от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав до одного года.
Ещё одно изменение касается предустановки российского мессенджера Max — теперь он должен появляться на всех смартфонах, продаваемых в РФ.
Эти и другие нововведения затрагивают самые разные сферы жизни — от пользования землёй до правил поведения в сети и на дорогах. Юристы советуют заранее ознакомиться с изменениями, чтобы избежать штрафов и нарушений.