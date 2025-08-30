С 1 сентября в жизни новосибирцев вступят в силу новые законы и правила

Одним из заметных изменений станет ужесточение ответственности за рекламу в запрещённых в России социальных сетях и мессенджерах. Под санкции подпадают публикации с рекомендациями товаров и услуг, рекламой брендов и размещением активных ссылок. Штрафы для граждан составят от 2,5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20 тыс., а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Эксперты советуют пользователям удалить рекламные материалы, а в ряде случаев и сами аккаунты.