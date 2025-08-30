Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советы ИИ привели к смерти: как ChatGPT подтолкнул к убийству и суициду

WSJ: ChatGPT подтолкнул работника Yahoo убить мать и совершить суицид.

Источник: Комсомольская правда

Искусственный интеллект, несмотря на свое положительное влияние в различных сферах, может привнести и вред. Советы ИИ не всегда доводят до добра. Так случилось с одним из работников Yahoo, который оказался в ненадежных руках. ИИ подтолкнул психически нестабильного мужчину убить мать и покончить с собой, сообщает Wall Street Journal.

Как стало известно, Стайн-Эрик Сольберг, разговаривая с ChatGPT, убедился в том, что за ним якобы следят. У него развилось острое недоверие к людям, в том числе, к собственной матери.

ИИ в диалоге с мужчиной находил отсылки к матери собеседника и регулярно на них указывал. ChatGPT подпитывал страх Стайн-Эрика Сольберга, что привело к трагическим последствиям.

Спикер ГД Вячеслав Володин указал на опасность использования нейросетей. Он подчеркнул, что внедрение ИИ должно оставаться под контролем.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше