Искусственный интеллект, несмотря на свое положительное влияние в различных сферах, может привнести и вред. Советы ИИ не всегда доводят до добра. Так случилось с одним из работников Yahoo, который оказался в ненадежных руках. ИИ подтолкнул психически нестабильного мужчину убить мать и покончить с собой, сообщает Wall Street Journal.
Как стало известно, Стайн-Эрик Сольберг, разговаривая с ChatGPT, убедился в том, что за ним якобы следят. У него развилось острое недоверие к людям, в том числе, к собственной матери.
ИИ в диалоге с мужчиной находил отсылки к матери собеседника и регулярно на них указывал. ChatGPT подпитывал страх Стайн-Эрика Сольберга, что привело к трагическим последствиям.
Спикер ГД Вячеслав Володин указал на опасность использования нейросетей. Он подчеркнул, что внедрение ИИ должно оставаться под контролем.