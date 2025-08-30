От трусов до голых торсов: Штурм, Титомир, Шура и их отчаянная борьба за внимание

Судьба не всегда была благосклонна к певцу. Схватив звёздную болезнь, он начал много пить и употреблять запрещённые вещества. На фоне разгульного образа жизни у него начались проблемы со здоровьем. Шуре диагностировали рак. К счастью, он смог побороть и болезнь, и недуги и сейчас чувствует себя хорошо. Эпатажный артист заметно поправился, побрился налысо, вставил зубы, но всё равно появляется на съёмках в экстравагантных костюмах.