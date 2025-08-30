Ркаскрыто, кому может перейти наследство композитора Родиона Щедрина

Многомиллионное имущество известного композитора Родиона Щедрина может отойти государству, если в установленный срок не объявятся наследники. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Родион Щедрин был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, но детей у них не было. По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, учитывая, что Майя Плисецкая умерла еще в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет, пояснил он.
Юрист отметил, что при отсутствии наследников первой очереди право на имущество переходит к представителям последующих очередей. Если в течение шести месяцев наследники не заявят о себе, имущество признается выморочным и переходит в собственность государства. Хаминский также добавил, что после смерти известных людей часто появляются внебрачные дети — как настоящие, так и мошенники. Для получения наследства им потребуется документально подтвердить родство с умершим.
Композитор и пианист Родион Щедрин скончался 29 августа в возрасте 92 лет. Его наследство оценивается в десятки миллионов рублей. Известно, что в начале 1990-х годов он вместе с супругой переехал в Германию, где они приобрели квартиру в престижном районе Мюнхена стоимостью около 570 тысяч долларов. Также у пары был дом в пригороде Вильнюса ценностью примерно 250 тысяч долларов. Общая стоимость имущества супругов оценивается в 65 миллионов рублей.
Часть недвижимости уже была распределена при жизни композитора. Так, дом в Литве Щедрин передал женщине, которая много лет заботилась о нем. Квартиру на Тверской улице в Москве он подарил Российской Федерации в 2022 году — сейчас в ней открыт музей. Кроме того, стала известна последняя воля Щедрина и Плисецкой: супруги выразили желание, чтобы их прах был развеян над территорией России.
