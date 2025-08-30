Ркаскрыто, кому может перейти наследство композитора Родиона Щедрина

Часть недвижимости уже была распределена при жизни композитора. Так, дом в Литве Щедрин передал женщине, которая много лет заботилась о нем. Квартиру на Тверской улице в Москве он подарил Российской Федерации в 2022 году — сейчас в ней открыт музей. Кроме того, стала известна последняя воля Щедрина и Плисецкой: супруги выразили желание, чтобы их прах был развеян над территорией России.