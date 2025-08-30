В Госдепе США приняли решение по Starlink для ВСУ: сколько придется заплатить

Американские чиновники продолжат предоставлять Киеву услуги спутниковой связи Starlink. Об этом оповестили в Госдепартаменте США.
Как уточняется, США также продадут Украине оборудование, необходимое для обеспечения работы связи. Американские услуги обойдутся в 150 миллионов долларов.
Кроме того, США продолжат поставлять Киеву дальнобойное оружие. С его помощью ВСУ смогут наносить удары вглубь территорий России, сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, Украина благодаря американским поставкам «может продолжать защищаться». Помимо прочего, добавил постпред США при НАТО, Киев имеет возможность и наступать, используя дальнобойные ракеты.
