Китайские ученые представили первый в мире чип 6G

По заявлению разработчиков, чип поможет преодолеть цифровой разрыв между городскими и сельскими общинами. Технология обеспечивает скорость мобильного интернета свыше 100 гигабит в секунду.

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые сообщили, что создали первый в мире универсальный чип стандарта 6G, сообщает «МИР24».

В сравнении со скоростью мобильного интернета в сельской местности США, новый чип передает данные примерно в пять тысяч раз быстрее.

Представленный чип позволит скачать видео объемом 50 Гигабайт в формате сверхвысокой четкости 8K всего за несколько секунд.

Эта разработка открывает широкие образовательные и коммерческие возможности для жителей отдаленных районов страны, сообщает South China Morning Post.-0-