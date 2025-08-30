Китайские ученые представили первый в мире чип 6G

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые сообщили, что создали первый в мире универсальный чип стандарта 6G, сообщает «МИР24».
По заявлению разработчиков, чип поможет преодолеть цифровой разрыв между городскими и сельскими общинами. Технология обеспечивает скорость мобильного интернета свыше 100 гигабит в секунду.
В сравнении со скоростью мобильного интернета в сельской местности США, новый чип передает данные примерно в пять тысяч раз быстрее.
Представленный чип позволит скачать видео объемом 50 Гигабайт в формате сверхвысокой четкости 8K всего за несколько секунд.
Эта разработка открывает широкие образовательные и коммерческие возможности для жителей отдаленных районов страны, сообщает South China Morning Post.-0-