США отправят на Украину детали для системы ПВО Patriot: сколько стрясут с Киева

Госдеп США одобрил поставку Киеву деталей для Patriot на $179,1 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ могут получить от Вашингтона новые запчасти для системы ПВО Patriot. Госдеп США одобрил поставку деталей на 179,1 миллиона долларов. С таким утверждением выступили в Пентагоне.

Как говорится в сообщении, американцы также предоставят Киеву оборудование, необходимое для работы систем. Заявление Пентагона появилось в ночь на 30 августа.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 миллиона долларов США», — сказано в материале.

Кроме того, еще 150 миллионов долларов Украине придется заплатить за предоставление Вашингтоном услуг спутниковой связи Starlink. США также продадут Киеву оборудование, необходимое для обеспечения работы системы.