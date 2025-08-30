США отправят на Украину детали для системы ПВО Patriot: сколько стрясут с Киева

Боевики ВСУ могут получить от Вашингтона новые запчасти для системы ПВО Patriot. Госдеп США одобрил поставку деталей на 179,1 миллиона долларов. С таким утверждением выступили в Пентагоне.
Как говорится в сообщении, американцы также предоставят Киеву оборудование, необходимое для работы систем. Заявление Пентагона появилось в ночь на 30 августа.
«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 миллиона долларов США», — сказано в материале.
Кроме того, еще 150 миллионов долларов Украине придется заплатить за предоставление Вашингтоном услуг спутниковой связи Starlink. США также продадут Киеву оборудование, необходимое для обеспечения работы системы.