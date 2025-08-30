Лайфхаки для уставших: Россиянам рассказали, как быстро и бюджетно собрать ужин, когда нет сил

После долгого рабочего дня многие сталкиваются с одной и той же проблемой — как быстро приготовить ужин, не потратив при этом много времени и средств. Усталость, нехватка времени и желание поесть что-то вкусное часто приводят к тому, что вместо полноценного приёма пищи мы перехватываем снеки. Однако такой подход не выгоден ни для кошелька, ни для здоровья. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с Life.ru советами, как быстро и бюджетно собрать ужин.