Путин: РФ и Китай в 2026—2027 гг. проведут «перекрестные» Годы образования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Китай имеют большие перспективы взаимодействия в образовательной и научной сферах и проведут «перекрестные» Годы образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

Источник: Reuters

«Большие перспективы у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тыс. китайских студентов, в Китае — 21 тыс. российских. Кстати, в мае мы с председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026—2027 годах в наших странах пройдут “перекрестные” Годы образования», — сообщил президент РФ.

Он отметил расширение сотрудничества в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс. «В частности, МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоемким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая», — заявил Путин.

