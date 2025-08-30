Юрист Тришина объяснила, какие деревья нельзя вырубать на дачном участке

Также юрист рассказала, что если на даче растет аварийное дерево и существует опасность того, что оно может упасть на дом или другие постройки, то надо обратиться в МЧС. Сотрудники ведомства должны составить акт об аварийности дерева, только после этого его можно будет удалить.