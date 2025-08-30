Ричмонд
Юрист Тришина объяснила, какие деревья нельзя вырубать на дачном участке

Вырубать краснокнижные деревья и кустарники на даче запрещено, сообщила юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.

При покупке саженца, например, дуба, сосны или клена, нужно сохранить чек и зафиксировать на фото факт посадки, рассказала она.

— Вам это пригодится, если захотите его срубить: ведь в этом случае придется доказывать, что вы лично приобрели саженец, — заявила специалист в беседе с News.ru.

При этом вырубать плодовые деревья можно без всяких ограничений, добавила она.

Также юрист рассказала, что если на даче растет аварийное дерево и существует опасность того, что оно может упасть на дом или другие постройки, то надо обратиться в МЧС. Сотрудники ведомства должны составить акт об аварийности дерева, только после этого его можно будет удалить.

В РФ соседи по даче или частному дому часто самовольно устанавливают заборы на чужой земле. Как поступить в такой ситуации, рассказала юрист Ляйсан Муртазина. В такой ситуации следует обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля в регионе, где расположен участок.