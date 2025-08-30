В Госдуме предложили запретить рекламу во время детских передач

«В настоящее время наблюдается повсеместная практика прерывания мультфильмов, образовательных программ, развлекательных шоу рекламными блоками в произвольные моменты времени — как в эфире телеканалов, так и на видеоплатформах. Подобная фрагментация подачи материала наносит двойной ущерб. Это разрушает целостность восприятия, создаёт нервное напряжение и способствует формированию клипового мышления, что затрудняет в дальнейшем способность к концентрации и глубокому анализу информации», — считает вице-спикер Госдумы.