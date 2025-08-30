Супруги с Украины заработали 500 тысяч долларов на фиктивных пособиях в Чехии

Супруги с Украины зарабатывали на том, что привозили соотечественников в Чехию, забирали их пособие, а потом увозили людей обратно. Об этом сообщило издание Novinky.
Стало известно, что пара вербовала украинцев. За границей они способствовали им в получении вида на жительство и пособия. Сразу после того, как все было готово, людей отвозили обратно на Украину, оставляя пособия себе. Этим супруги занимались около года.
За это время им удалось заработать 11 миллионов крон (почти 42 миллиона рублей), оформив пособия на 830 граждан. При этом пара жила на Украине, приезжая в Чехию только ради махинации. Их задержали во время очередной такой поездки.
Супругов приговорили к четырем годам тюрьмы и запретили въезд в Чехию, передает РИА Новости.
