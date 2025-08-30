В ГД хотят разрешить родителям детей-инвалидов брать отпуск в удобное время

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением предоставить возможность обоим родителям детей-инвалидов брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предлагается изложить статью 262.1. ТК РФ в следующей редакции: “Родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время”, — говоррится в письме.
Миронов заявил РИА Новости, что по действующему законодательству только один из родителей ребенка-инвалида может брать отпуск в удобное время.
«Это не учитывает реальную нагрузку на семьи, где уход и реабилитация требуют участия всей семьи. По этой причине депутаты фракции “Справедливая Россия — За правду” предлагают предоставить возможность обоим родителям детей-инвалидов брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время», — сказал он.
По данным исследований, в России проживает около 779 тысяч детей с инвалидностью, и они нуждаются в особом уходе, должны регулярно заниматься лечебной гимнастикой или находиться под постоянным наблюдением врачей, добавил Миронов.
«Для родителей это большая нагрузка, и будет правильно решить их проблему с отпусками, потому что работодатели не всегда идут им на встречу. Рассчитываю на поддержку министерства. Ведь создание условий для полноценной заботы о детях с инвалидностью позволит решить многие проблемы с их реабилитацией, социализацией и получением образования», — отметил политик.
В беседе с РИА Новости Лантратова подчеркнула, что право на отпуск в удобное время должно быть у обоих родителей детей-инвалидов, а не у кого-то одного из них, ведь на самом деле и мама, и папа участвуют в уходе за ребёнком, его лечении и реабилитации.
«Для таких семей каждая поездка к врачу, каждая процедура требуют тщательного планирования. А ограничение для одного из родителей создаёт дополнительную нагрузку… Их семьи каждый день проявляют героизм, борются за здоровье и будущее своих детей. И мы обязаны создать для них подходящие условия», — подытожила глава думского комитета.