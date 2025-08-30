Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры рейса Анталья — Москва пожаловались на плохое самочувствие: что произошло на борту

Росавиация начала проверку инцидента с упавшими в обморок на рейсе из Антальи.

Источник: Комсомольская правда

В ходе авиарейса Анталья — Москва 27 августа произошел инцидент. Вылет самолета задержали, а пассажиры начали жаловаться на плохое самочувствие. Росавиация начала проверку. Как утверждается, системы кондиционирования воздуха на борту не работали. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Так, пассажиры находились на борту порядка двух часов. Рейс должен был вылететь в Москву в 19:05. Однако отправился через два часа.

«Мы направили запрос авиаперевозчику с требованием оперативно предоставить отчет о случившемся и предпринятых мерах, чтобы предотвратить подобное в будущем», — говорится в уведомлении.

Кроме того, 29 августа задерживались самолеты, отправляющиеся из Кемерово и Новокузнецка. Тому причиной могла стать погода.