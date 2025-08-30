Пассажиры рейса Анталья — Москва пожаловались на плохое самочувствие: что произошло на борту

В ходе авиарейса Анталья — Москва 27 августа произошел инцидент. Вылет самолета задержали, а пассажиры начали жаловаться на плохое самочувствие. Росавиация начала проверку. Как утверждается, системы кондиционирования воздуха на борту не работали. Об этом говорится в сообщении Росавиации.