«Машина не боится — боитесь вы»: Эксперт объяснил, как безопасно вернуться за руль после аварии

«Страх после аварии или даже мелкой опасной ситуации — это не слабость, а нормальная защитная реакция. Проблема в том, что она часто начинает управлять поведением. Руки потеют ещё до посадки в салон, сердце колотится от одного только вида перекрёстка, а левая нога так и норовит вжаться в пол — даже если у вас автомат. Это не абстрактное “неуверенное состояние”, а вполне конкретная телесная реакция на стресс. Чтобы её снизить, не нужно воевать с собой — лучше уменьшать масштаб задачи», — советует эксперт.