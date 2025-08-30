«Машина не боится — боитесь вы»: Эксперт объяснил, как безопасно вернуться за руль после аварии

«Страх после аварии или даже мелкой опасной ситуации — это не слабость, а нормальная защитная реакция. Проблема в том, что она часто начинает управлять поведением. Руки потеют ещё до посадки в салон, сердце колотится от одного только вида перекрёстка, а левая нога так и норовит вжаться в пол — даже если у вас автомат. Это не абстрактное “неуверенное состояние”, а вполне конкретная телесная реакция на стресс. Чтобы её снизить, не нужно воевать с собой — лучше уменьшать масштаб задачи», — советует эксперт.
По его словам, начинать стоит с безопасных условий: пустой парковки ранним утром, где можно просто посидеть в машине, завести двигатель и медленно проехать по территории. Следующий этап — короткие маршруты за пределами парковки, один-два квартала с возвращением к исходной точке. Не торопитесь выйти в поток, если чувствуете, что организм работает на износ.
«Машина не боится — боитесь вы. А значит, именно вы решаете, в каком темпе возвращаться за руль», — добавил автогонщик.
Специалист отмечает, что регулярные повторения одних и тех же маршрутов помогают восстановить чувство контроля, которое ослабевает после аварии. Проезжая одни и те же перекрёстки и повороты в одинаковое время суток, водитель снижает тревожность и лучше управляет ситуацией.
Кроме того, полезно брать с собой пассажира. Не для разговоров, а чтобы создать ощущение поддержки и уменьшить страх изоляции. Полезно проговаривать вслух свои действия: «включаю поворотник», «снижаю скорость». Такой подход превращает возвращение за руль в тренировку, а не в борьбу с эмоциями.
«Вернуться к вождению можно — просто не как к задаче “перебороть себя”, а как к тренировке. Маленькими отрезками, без напряжения на максимум. Вы возвращаете себе не только дорогу, но и возможность снова управлять ситуацией», — заключил собеседник Life.ru.
А ранее автоэксперт рассказал, что введение нового перечня болезней, с которыми нельзя садиться за руль, — это скорее попытка упорядочить процесс, чем революционное нововведение. По его мнению, перечень призван помочь быстрее выявлять тех, кому лучше отказаться от руля ради безопасности всех участников движения. Для обычного водителя, где и как именно применяются эти нормы, не так важно. Главное — знать, что с сентября вступает в силу новый список заболеваний, ограничивающих право управления транспортом.