Трамп отреагировал на решение суда в Колумбии отменить тарифы США

Суд в округе Колумбия постановил, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные тарифы следует отменить. Однако американский лидер считает иначе. Он заявил, что все введенные пошлины останутся в силе. Так президент США написал на страничке в соцсети.
Дональд Трамп заверил, что суд вынес решение об отмене пошлин «ошибочно». Он добавил, что намерен оспорить постановление в Верховном суде Соединенных Штатов.
«Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении, а нам нужно быть сильными», — заключил Дональд Трамп, говоря о решении суда.
Стоит напомнить, что 27 августа в силу вступили пошлины в 50% на товары из Индии. Власти Нью-Дели отказались следовать рекомендациям Дональда Трампа. Теперь все индийские товары облагаются пошлинами.