Жена Овечкина отметилась участием в модном показе в Москве

Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская, в настоящее время находится в России, куда вернулась вместе с мужем. За последнее время модель посетила два значимых мероприятия, продемонстрировав свой безупречный вкус.
24 августа Шубская посетила международный фестиваль «Новая волна» в Казани, где с удовольствием позировала для фотографов. Для выхода она выбрала элегантное черное бархатное платье в сочетании с жакетом молочного оттенка, создав образ, который был отмечен многочисленными комплиментами.
Позже Настасья появилась на модном показе в московском парке «Зарядье», где представила наряд дизайнера Александры Серовой. В мерцающем платье с кейпом и с букетом белых роз в руках Шубская выглядела особенно грациозно и величественно, по мнению восхищенных поклонников.
За своей безупречной внешностью модель скрывает серьезную работу над собой. Как признавалась Шубская в своем блоге, после второй беременности она набрала 21 килограмм, но благодаря регулярным тренировкам, массажам и специальной системе питания, исключающей сладкое и мучное, смогла вернуть форму всего за полгода.
Александр Овечкин и Настасья Шубская официально оформили отношения в 2016 году, а их торжественная свадьба состоялась в июле 2017 года в Барвихе. В браке родились два сына: Сергей (2018) и Илья (2020). Этим летом семья отдыхала в Турции, где арендовала виллу за 8 миллионов рублей, а ранее организовала масштабное празднование пятилетия старшего сына в московском ресторане.
