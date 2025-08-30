Жена Овечкина отметилась участием в модном показе в Москве

Александр Овечкин и Настасья Шубская официально оформили отношения в 2016 году, а их торжественная свадьба состоялась в июле 2017 года в Барвихе. В браке родились два сына: Сергей (2018) и Илья (2020). Этим летом семья отдыхала в Турции, где арендовала виллу за 8 миллионов рублей, а ранее организовала масштабное празднование пятилетия старшего сына в московском ресторане.