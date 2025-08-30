Юрист объяснил последствия использования фейковых водительских прав

Юрист уточнил, что ответственность может наступать как за подделку, так и за использование заведомо подложного документа, даже если оно сделано другим человеком. Он подчеркнул, что как преступление может рассматриваться и изготовление фальшивого удостоверения без его дальнейшего использования.