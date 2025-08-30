Иеромонах: церковь не одобряет обряд развеивания праха

Русская Православная Церковь действительно допускает кремацию в отдельных случаях, однако не одобряет практику развеивания праха, которую завещали осуществить Родион Щедрин и Майя Плисецкая. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
По его словам, кремация не запрещена, но это и не является типичным церковным способом погребения. Кремирование допускается, если речь идет о тяжелых инфекционных заболеваниях или случаях, когда нет возможности похоронить, пояснил он.
При этом иеромонах подчеркнул, что развеивание праха противоречит христианской традиции, и это совсем не христианский способ погребения. Даже если человека кремируют, то предполагается, что его прах хранится в урне, похоронен, а близкие могут помолиться на могиле. Или, например, если человек любил свою жену и хочет быть с ней, то тогда, наверное, логичнее было бы смешать прах в одной урне, сказал он.
Ранее стало известно, что композитор Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа в Мюнхене на 93-м году жизни. Согласно последней воле супругов, их тела должны были быть кремированы, прах — объединен и развеян над территорией России.
