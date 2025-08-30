Артист Сергей Безруков награжден медалью «За укрепление боевого содружества»

«За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащим, участвующим в выполнении задач специальной военной операции и членам их семей, наградить медалью “За укрепление боевого содружества” Безрукова Сергея Витальевича народного артиста, Бокашевскую Галину Анатольевну заслуженную артистку РФ актрису Московского губернского театра», — говорится в приказе.