Артист Сергей Безруков награжден медалью «За укрепление боевого содружества»

Народный артист России Сергей Безруков награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Худрук Московского губернского театра работал с участниками спецоперации и членами их семей. Такие сведения содержатся в приказе главы Минобороны РФ.
Помимо прочего, почетную награду получила актриса Московского губернского театра Галина Бокашевская. Она также содействовала в решении задач, возложенных на Вооруженные силы.
«За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащим, участвующим в выполнении задач специальной военной операции и членам их семей, наградить медалью “За укрепление боевого содружества” Безрукова Сергея Витальевича народного артиста, Бокашевскую Галину Анатольевну заслуженную артистку РФ актрису Московского губернского театра», — говорится в приказе.
В ДНР тем временем состоялась церемония награждения в честь главы ФМБА России Вероники Скворцовой. Ей вручили орден Дружбы Донецкой Народной Республики.