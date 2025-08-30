В отеле Абхазии обманули пенсионеров из России

В Абхазии произошел инцидент с мошенничеством в отношении российских пенсионерок при заселении в отель курортного комплекса «Пицунда».
Три пожилые туристки заранее оплатили проживание в номерах повышенной комфортности. Однако при заселении сотрудники гостиницы потребовали дополнительную плату в размере 1000 рублей с каждой, угрожая в случае отказа разместить их в менее удобных номерах. Опасаясь испортить начало отпуска, женщины согласились и передали сотрудникам 3000 рублей наличными.
Как выяснило издание «Блокнот Сочи», дополнительная оплата фактически не требовалась — ранее забронированные номера были закреплены за туристками. Инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку, по свидетельствам очевидцев, подобные мошеннические схемы нередко встречаются не только в Абхазии, но и на других популярных курортах.
Данный случай показал серьезную проблему защиты прав туристов и необходимости более строгого контроля за деятельностью курортных объектов.
