В Общественной палате хотят ограничить до 25 количество детей в классах: вот для чего это нужно

В России могут вернуть ограничение на количество детей в школьных классах. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что нужно вернуться к тем стандартам, которые были до введения СанПиН — то есть максимум 25 детей в классе», — сказал он в интервью ТАСС.
Рыбальченко напомнил, что сейчас предельной наполняемости классов для школ не существует, она зависит лишь от метража кабинета.
«Эксперты ставят вопрос возвращения этого норматива, потому что страдает качество образования и безопасность детей, в том числе санитарно-эпидемиологическая», — сказал председатель комиссии, указав на снижение рождаемости как на фактор, позволяющий ввести эти ограничения.
Ранее в Минпросвещении указали, что во всех российских школах занятия должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 в случае, если в школе есть вторая смена. При этом проводить школьные занятия в три смены недопустимо.
Также для российских школ определён перечень дисциплин, обязательных к изучению для получения основного общего образования.