Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Общественной палате хотят ограничить до 25 количество детей в классах: вот для чего это нужно

Рыбальченко призвал уменьшить классы для повышения качества образования.

Источник: Комсомольская правда

В России могут вернуть ограничение на количество детей в школьных классах. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я считаю, что нужно вернуться к тем стандартам, которые были до введения СанПиН — то есть максимум 25 детей в классе», — сказал он в интервью ТАСС.

Рыбальченко напомнил, что сейчас предельной наполняемости классов для школ не существует, она зависит лишь от метража кабинета.

«Эксперты ставят вопрос возвращения этого норматива, потому что страдает качество образования и безопасность детей, в том числе санитарно-эпидемиологическая», — сказал председатель комиссии, указав на снижение рождаемости как на фактор, позволяющий ввести эти ограничения.

Ранее в Минпросвещении указали, что во всех российских школах занятия должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 в случае, если в школе есть вторая смена. При этом проводить школьные занятия в три смены недопустимо.

Также для российских школ определён перечень дисциплин, обязательных к изучению для получения основного общего образования.