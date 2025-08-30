Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту крупного курортного города

В аэропорту Сочи в ночь на субботу, 30 августа, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.
К слову, ранее ограничения на полеты также были введены в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда.
