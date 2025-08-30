Ричмонд
Аэропорт Сочи столкнулся с ограничениями в работе

В аэропорте Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале. Причиной ограничения названо обеспечение безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже вводились в аэропортах Саратова, Сочи и Тамбова по аналогичным причинам. Такие меры Росавиация применяет для обеспечения безопасности полетов и они периодически затрагивают работу аэропортов в разных регионах страны.