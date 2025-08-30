Не только в путешествиях: Врач рассказал, где можно подхватить гепатит А

Эксперт предупредил, что заразиться гепатитом А можно просто дотронувшись до дверной ручки или поручня в общественном транспорте, с которым ранее контактировал носитель вируса. Риск заражения особенно высок в странах с низким уровнем санитарии. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию: она безопасна и эффективна, подходит как взрослым, так и детям с 1 года. Вакцина особенно необходима туристам, пациентам с хроническими формами гепатитов B и C, а также людям, работающим в общепите и медицине.