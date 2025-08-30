Не только в путешествиях: Врач рассказал, где можно подхватить гепатит А

Инкубационный период составляет в среднем 2−4 недели. Слабость, повышение температуры, боли в животе, потемнение мочи, пожелтение кожи — всё это симптомы гепатита А. К счастью, заболевание протекает только в острой форме и не переходит в хроническую стадию. Обычно пациенты выздоравливают амбулаторно, получая пожизненный иммунитет.
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.
Эксперт предупредил, что заразиться гепатитом А можно просто дотронувшись до дверной ручки или поручня в общественном транспорте, с которым ранее контактировал носитель вируса. Риск заражения особенно высок в странах с низким уровнем санитарии. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию: она безопасна и эффективна, подходит как взрослым, так и детям с 1 года. Вакцина особенно необходима туристам, пациентам с хроническими формами гепатитов B и C, а также людям, работающим в общепите и медицине.
«Для экстренной профилактики, если контакт уже произошёл, можно ввести специфический иммуноглобулин — это эффективно в течение первых 14 дней после предполагаемого заражения. Но, как подчёркивают врачи, лучшая защита — плановая вакцинация и соблюдение гигиены: мытьё рук, питьё только очищенной воды, термическая обработка продуктов», — заключил специалист.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, со своей стороны, предупреждает, что к заражению гепатитом А может привести употребление несвежих морепродуктов. Она пояснила, что этот вирус часто маскируется под обычную кишечную инфекцию, но требует совсем другого подхода. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.