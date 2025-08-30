Путин: В 2026—2027 годах в РФ и Китае пройдут перекрёстные Годы образования

Путин добавил, что Москва и Пекин расширяют взаимодействие в научно-технической и инновационной областях. В частности, МГУ им. Ломоносова и Пекинский университет планируют открыть совместный институт фундаментальных исследований. Стороны поддерживают создание современных лабораторий и центров по приоритетным направлениям для сохранения технологического суверенитета РФ и КНР.