Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии визита в Пекин

Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии официального визита в КНР дал интервью информационному агентству Cиньхуа. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил Кремль.
— В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству Cиньхуа, — сказано в Telegram-канале Кремля.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине в широком составе, а позже в узком составе пообщаются «за чашкой чая». Об этом 29 августа рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Российский лидер отправится в КНР с четырехдневным визитом. Он примет участие в масштабных переговорах с представителями Пекина и присоединится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Тяньцзине.
Азиатские СМИ сообщили, что Путин в преддверии визита преподнес Пекину приветственный подарок: речь идет о заявлении главы Ростеха Сергея Чемезова, который ранее рассказал о готовности РФ поставить Китаю авиадвигатели. По словам аналитиков, для Пекина это стало сюрпризом.