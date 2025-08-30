Ричмонд
Новую улицу Хабаровска назвали в честь стрелковой дивизии

В Хабаровске торжественно назвали новую улицу Индустриального района.

Источник: telegram-канал мэра Сергея Кравчука

Теперь территория «205-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта» будет напоминать гостям и жителям города о подвигах солдат, погибших на фронте. Об этом пишет telegram-канал мэра Сергея Кравчука.

«Их труд — это наша память о тех, чьи подвиги долгое время оставались в тени. Пусть эта улица станет не только местом проживания для счастливых семей, но напоминанием о подвиге отцов и дедов, о героях 205-й стрелковой дивизии», — прокомментировал градоначальник.

Нововведение приняли при поддержке членов рабочей группы по увековечению памяти погибших защитников Отечества при правительстве Хабаровского края и ветеранов боевых действий.

Помимо именного знака, на участке также установили памятную доску «Ни шагу назад!». Она рассказывает о военных и 32-дневном бое.