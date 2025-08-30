Путин заявил, что спорт должен быть ограждён от политизации

31 числа Владимир Путин отправится с официальным визитом в КНР. Глава государства поучаствует в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества, трёхсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведёт двусторонние встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и главами ряда других государств. Кроме того, российский лидер посетит военный парад по случаю 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне.