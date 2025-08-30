Ричмонд
Путин заявил, что спорт должен быть ограждён от политизации

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на хорошие результаты в спортивном сотрудничестве России и Китая. В интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» он подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.

Источник: Life.ru

«Благодарим китайских партнёров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные “Игры будущего”, Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально ограждён от политизации», — заявил президент РФ.

31 числа Владимир Путин отправится с официальным визитом в КНР. Глава государства поучаствует в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества, трёхсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведёт двусторонние встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и главами ряда других государств. Кроме того, российский лидер посетит военный парад по случаю 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне.

