Омбудсмен предложила принудительно трудоустраивать уклонистов от алиментов

«Принудительное трудоустройство для мужчин, которые избегают алиментов (стоит ввести в РФ — ред.), а задолженности по алиментам в стране составляют миллиарды, поэтому здесь бы я ввела эту меру. Она успешно действует на территории нашего дружественного, содружественного государства Белоруссии. То есть, если мужчина говорит, что у него нет дохода, нет работы, а по факту он скрывает свои доходы и не хочет помогать своим детям, то он принудительно трудоустраивается, и с этой зарплаты идет содержание детей», — сказала Мишонова в беседе с РИА Новости.