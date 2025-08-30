В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов

«Девятое число было рабочим днем, так как с 1 по 8 января трудовым кодексом закреплены как нерабочие дни, а также один праздничный день — 7 января. Далее у нас была пятница, 9 января, далее 10 и 11 января — это суббота и воскресенье. Соответственно, правительство, воспользовавшись своим правом, абсолютно логично предложило девятое января также сделать выходным, в связи с тем, что произошло наложение нерабочих праздничных дней на выходные дни. И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно. А если брать еще и 31 декабря, то тогда 12 дней», — подчеркнул парламентарий.