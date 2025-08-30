В России 31 декабря будет выходным днем, сообщил Нилов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем, всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«В этом году 31 декабря будет выходным днем. Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», — сказал Нилов.
Глава комитета Госдумы отметил, что в соответствии с постановлением правительства, в следующем году выходные запланированы с 1 по 11 января включительно, таким образом, россияне по трудовому законодательству будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
«Девятое число было рабочим днем, так как с 1 по 8 января трудовым кодексом закреплены как нерабочие дни, а также один праздничный день — 7 января. Далее у нас была пятница, 9 января, далее 10 и 11 января — это суббота и воскресенье. Соответственно, правительство, воспользовавшись своим правом, абсолютно логично предложило девятое января также сделать выходным, в связи с тем, что произошло наложение нерабочих праздничных дней на выходные дни. И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно. А если брать еще и 31 декабря, то тогда 12 дней», — подчеркнул парламентарий.
По его мнению, сделать 9 января нерабочим днем было самым оптимальным решением, баланс нерабочих и рабочих дней в трудовом кодексе нарушен не был.