Сбор грибов может обернуться лишением свободы: что важно помнить

Россиянам напомнили о штрафах и тюрьме за сбор грибов.

Источник: Комсомольская правда

Любители сбора грибов должны помнить несколько правил. При их несоблюдении можно оказаться за решеткой. Об этом предупредила юрист по гражданским делам Алла Георгиева, пишет RT.

Так, административная ответственность наступит в случае, если человек срежет редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды грибов. Штраф может составить до 5 тысяч рублей для физлиц. Юридические лица при нарушении рискуют лишиться до миллиона рублей.

«Уголовная ответственность наступает за особо ценные виды, те, которые занесены в Красную книгу, охраняются международными договорами, либо за наркотические и психотропные», — подытожила Алла Георгиева.

В Ленобласти между тем собрали целую телегу боровиков. Жители также активно находят желтые и черные лисички.