В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом

«Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером любого российского оператора и подтвердить личность — онлайн или через центр “Мои документы”. Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту “Тройка” и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. Кроме того, аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных», — уточнила депутат.