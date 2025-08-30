В Хабаровске открыли хирургическую школу для российских и китайских студентов

В Дальневосточном государственном медицинском университете начала работу третья хирургическая школа, посвященная челюстно-лицевой хирургии и онкохирургии. Мероприятие направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для региона в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участники школы — молодые медики, включая студентов из Харбина и стажеров из Китая, проходящих обучение в ДВГМУ. Программа сочетает теоретическую подготовку с отработкой практических навыков на биологическом материале, что позволяет будущим хирургам совершенствовать операционную технику.
Как отмечают организаторы, школа не только способствует профессиональному росту студентов, но и служит инструментом для привлечения в учреждения здравоохранения Хабаровского края талантливых специалистов. Лучшие участники получают возможность войти в сборную вуза для участия в узкопрофильных олимпиадах и профессиональных соревнованиях, где уже состоят 26 человек.