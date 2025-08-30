Ричмонд
Безрукова и Бокашевскую наградили медалью За укрепление боевого содружества

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ о награждении заслуженного артиста России Сергея Безрукова и актрисы Московского губернского театра Галины Бокашевской медалью «За укрепление боевого содружества». Церемония вручения проходила в Губернском театре в Москве во время презентации сезона и сбора труппы.

Источник: Life.ru

Согласно указу, артисты были удостоены этой награды за личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач в рамках проведения специальной военной операции, а также членов их семей.

Медаль «За укрепление боевого содружества» была учреждена приказом главы Министерства обороны 27 марта 1995 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении курских медиков, проявивших исключительный профессионализм и стойкость в экстремальных условиях. Особую почётную грамоту получила Елена Гаврикова, старшая медсестре территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы, за безупречное выполнение обязанностей и самоотверженность при оказании помощи в критических ситуациях.

