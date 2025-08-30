В Приморье перед ВЭФ-2025 объявлено штормовое предупреждение

В Приморском крае в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать 31 августа и 1 сентября, сообщает Примгидромет.
«В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 31 августа, ночью и днём 1 сентября на значительной территории края ожидаются сильные дожди (15−45 миллиметров), местами очень сильные (50 миллиметров и более) за 12 часов и менее», — говорится в предупреждении.
Также сообщается, что в отдельных районах края не исключены грозы и порывистый ветер.
Что касается Владивостока, то осадки в городе начнутся во второй половине воскресенья, к вечеру они усилятся. В ночь на 1 сентября дождь продолжится. В итоге суммарно может выпасть 30−45 мм осадков.
Вместе с тем синоптики не прогнозируют дожди в краевой столице в дни проведения Восточного экономического форума. Он пройдет во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября.
