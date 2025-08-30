Полина Диброва прокомментировала слух о связи Романа Товстика с Катей Гордон

Издание «СтарХит» связалось с Полиной Дибровой, которая пребывает в состоянии шока и нуждается во времени для разбирательств. Екатерина Гордон в своем Telegram-канале назвала ситуацию «вбросом» и посоветовала Дибровой «покаяться и прийти в веру», заявив, что её пытаются дискредитировать, раз не смогли подкупить.
«Мне говорили об этом. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться», — сказала Диброва.
Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров переживает развод с Полиной. У пары трое несовершеннолетних сыновей — Александр, Фёдор и Илья. Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Экс-супруга предпринимателя Елена Товстик болезненно переживает разрыв и обвиняет Диброву в предательстве, так как последняя была крёстной матерью одного из её сыновей. Женщины прекратили общение после взаимных обвинений.