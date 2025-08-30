Ричмонд
В РФ определили, как россияне будут отдыхать на Новый год

Депутат ГД Нилов: 31 декабря в России будет выходным днем.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, какие дни в новогодние праздники будут нерабочими. Так, граждане отдохнут 12 дней. Первым выходным станет 31 декабря. Об этом уведомил депутат Госдумы Ярослав Нилов, цитирует РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что праздники продлятся до 11 января. Отдых, начиная с 31 декабря, будет непрерывным, добавил депутат.

«В этом году 31 декабря будет выходным днем. Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году», — пояснил Ярослав Нилов.

На носу тем временем День знаний. Этот день традиционно ассоциируется с цветами. Как рассказали аналитики, букет на 1 сентября обойдется в среднем в 4 тысячи рублей. Годом ранее сумма была на 9% ниже. Дешевле всего будут стоить гладиолусы — порядка 2,75 тысячи рублей.