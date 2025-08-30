В РФ определили, как россияне будут отдыхать на Новый год

На носу тем временем День знаний. Этот день традиционно ассоциируется с цветами. Как рассказали аналитики, букет на 1 сентября обойдется в среднем в 4 тысячи рублей. Годом ранее сумма была на 9% ниже. Дешевле всего будут стоить гладиолусы — порядка 2,75 тысячи рублей.