РАНХиГС: ИИ закроет 80% кадрового дефицита в РФ к 2030 году

ИИ через пять лет сможет компенсировать до 80% кадрового дефицита в РФ. Таковы результаты исследования, которое провели специалисты РАНХиГС.
«Массовое применение генеративного ИИ принесет экономике России дополнительно 2,5% ВВП к 2030 году (эквивалент 4,5 триллиона рублей), компенсирует до 80% кадрового дефицита», — цитирует РИА Новости сообщение вуза.
Отмечается, что ИИ не только способствует автоматизировать рутинные задачи и усилить творческие возможности сотрудников, но и способствует появлению новых профессий и структурной трансформации рынка труда.
Тем временем в России расширяют использование искусственного интеллекта в медицине.
