РАНХиГС: ИИ закроет 80% кадрового дефицита в РФ к 2030 году

Массовое применение ИИ принесёт российской экономике 4,5 триллиона рублей через пять лет.

Источник: Комсомольская правда

ИИ через пять лет сможет компенсировать до 80% кадрового дефицита в РФ. Таковы результаты исследования, которое провели специалисты РАНХиГС.

«Массовое применение генеративного ИИ принесет экономике России дополнительно 2,5% ВВП к 2030 году (эквивалент 4,5 триллиона рублей), компенсирует до 80% кадрового дефицита», — цитирует РИА Новости сообщение вуза.

Отмечается, что ИИ не только способствует автоматизировать рутинные задачи и усилить творческие возможности сотрудников, но и способствует появлению новых профессий и структурной трансформации рынка труда.

Тем временем в России расширяют использование искусственного интеллекта в медицине.

В то же время применение искусственного интеллекта (ИИ) не сможет стать альтернативой общению с реальными людьми. В чём причина, читайте здесь на KP.RU.

Ранее ИТ-предприниматель, автор платформы для создания и распространения синтетического видеоконтента на основе цифровых аватаров рассказал о реальных возможностях нейросетей.