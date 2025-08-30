«Это наш второй дом!»: в Новосибирске благотворительному кафе для стариков нужна помощь

Три года в столице Сибири работает благотворительное кафе «Добродомик». За это время сотни тысяч раз пенсионеры были накормлены бесплатными обедами. Для многих пожилых людей — это не просто столовая, а место, где они могут найти друзей и получить в трудный момент необходимую помощь. Редактор газеты «МК-Сибирь» провела день в «Добродомике» и узнала, какая помощь нужна самим благотворителям, и почему кафе пришлось закрыть.
«Дареному коню в зубы не смотрят!».
Как правило, пенсионеры случайно узнают друг от друга, что в Новосибирске есть кафе с бесплатными обедами. 74-летней Татьяне Зинченко о «Добродомике» рассказала подруга, и вот уже год пожилая женщина старается хотя бы три раза в неделю успеть приехать поесть с Речного вокзала, несмотря на то, что недавно перенесла инсульт.
«Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят! О нас постоянно тут заботятся: то зубную пасту дадут, то витаминки, — восхищается подарком Татьяна Марковна. — В основном у нас уже один костяк сюда ходит. Когда говорят, что новенькие пришли, я иногда даже не замечаю. Самая старшая у нас бабулька ходит, которой 92 года…».
Для некоторых «Добродомик» — это единственный вариант хотя бы раз в день принять полный рацион горячей пищи. Например, Александр Миронов — слабовидящий, но за эти годы он выучил маршрут от площади Калинина до станции метро «Красный проспект», где находится «Добродомик», наизусть. Мужчина готов ради обеда каждый день преодолевать опасный путь.
«У меня вторая группа инвалидности по зрению. Я плохо вижу и слышу, — с сожалением констатирует Александр Сергеевич. — Мне знакомая рассказала, говорит: “А почему вы не ходите в бесплатное кафе?” С тех пор я очень благодарен “Добродомику”! Я из-за проблем со зрением хорошо жарить умею только яичницу, но она мне так надоела… А здесь все так по-человечески: ты придешь, тебя покормят. И самое интересное: не просят, чтоб деньги давали. Это настраивает и располагает, что не все так грустно в жизни. И есть еще добрые люди! Ведь благотворительность — это лучшая практика духовного развития».
Почти все пожилые люди с большой благодарностью воспринимают эту помощь: обеды — сытные, и никому здесь не откажут. Однако только команда благотворителей знает, какой труд стоит за этим ежедневным пиршеством. Здесь сплетена и работа волонтеров, и профессионального шеф-повара. Главное, чтобы у него всегда были продукты, которыми обычно одаривают новосибирские благотворители.
"У нас есть расходы зарплатные, арендные, коммунальные, плюс, естественно, нам помогают продуктами. Есть несколько людей, которые оказывают помощь на постоянной основе, например, каким-то количеством круп. И много помогают просто люди, просто жители Новосибирска, которые могут приносить овощи со своего огорода. Кто-то картошку приносит, кто-то помидоры, сейчас начали нести кабачки,
— перечисляет руководитель благотворительного фонда «Добродомик Новосибирск» Юлия Гимранова. — Просто обычные люди приносят нам по паре килограммов. К сожалению, в этом году почему-то очень мало кабачков несут. В прошлом году нас заваливали. Также люди приносят крупы, сахар. Обычно у меня спрашивают, и я называю определенный список продуктов, которые нам нужны всегда. Обычно в этом списке растительное масло, мясная продукция (курица, мясо, фарш, печень), плюс компотные смеси, чай. То есть это то, из чего нам каждый день надо готовить обед".
У «Добродомика» есть и постоянные спонсоры, которые обеспечивают благотворительный фонд необходимым почти круглый год. Однако многие меценаты предпочитают оставаться анонимными.
«У нас есть предприниматель, который нам помогает с закрытием аренды. Он, к сожалению, попросил не указывать его данные. Он хочет быть анонимным дарителем, мы уважаем этот выбор, — продолжает Юлия. — Еще у нас есть партнеры, которые нам помогают с курицей. Они нам в месяц отгружают до 200 килограммов курицы. Их тоже не можем назвать… Помогает, например, завод НЗХК. Ребята-волонтеры раз в квартал делают сборы между сотрудниками, кто что может. В итоге они нам сюда привозят гуманитарную помощь. Приносят точно так же крупы, всякие томатные пасты. И еще они периодически, несколько раз в год приходят волонтерить к нам».
Как приготовить обед на 200 человек?
Несколько лет назад Юлия Гимранова завела чат в мессенджерах, к которому каждый месяц присоединяются все новые и новые волонтеры. Там меценаты не стесняются и постоянно спрашивают, какая помощь нужна «Добродомику».
«У нас бывает прям дефицит чего-то, и я прошу вот в моменте то, что у нас в дефиците. Я пишу, например, что у нас прямо сегодня совсем нет картошки, или что мы остались без томатной пасты. Есть продукты, без которых мы не можем приготовить на 200 человек обед. Поэтому список обновляется постоянно. Бывает, что чего-то много принесли, а чего-то не хватает», — продолжает руководитель благотворительного фонда.
Юлия говорит, что когда-то «Добродомик» начинал с 60 обедов в день, но эта цифра росла в геометрической прогрессии — 90, 120, а сегодня иногда накормить нужно 230 человек в день. Особенно много посетителей в зимнее время. Персонал заведения уже давно научился подстраиваться под ситуацию.
"Летом эта цифра, допустим, поменьше: 140−150. В таком пределе мы кормим. Зимой она увеличиваются до 200 и более. При этом у нас никто никогда голодным не уходит,
— настаивает руководитель благотворительного общепита. — Если нужно, мы просто доготавливаем. У нас, например, есть девушка Наталья Симонова, которая нам каждый месяц 600 яиц жертвует. Мы ее очень за это благодарим. И вот завтра у наших гостей будет по яйцу: мы сварим 130 яиц. Если придет больше людей, то естественно мы в процессе доварим. Если меньше, то, значит, мы это пустим потом дальше в салаты, либо в супы. У нас безотходное производство! У нас повар достаточно опытный, уже 5 лет с нами. Она влилась: знает, как быстро что сделать, где-то доготовить. Стараемся. Не бывает так, что кто-то пришел, а у нас еды не было. У нас за все время, это было один раз, только из-за того, что нам отключили свет на все утро. И мы просто не успели приготовить. И приготовили только суп, и они ели суп. Но в любом случае, голодными никто не уходил!".
Тем временем в зале становится все многолюднее. Время обеда — с 12:00 и до трех часов дня. Некоторые пенсионеры добираются поесть на перекладных буквально с другого конца города. Например, 78-летняя Наталья Ивановна Гриценко ездит в «Добродомик» из Академгородка с тех пор, как узнала о нем из городских новостей. Это для пенсионерки приятное дополнение к филармоническим концертам.
«Если я еду до трех часов, то всегда стараюсь и сюда попасть. Ведь часто едешь в город по пробкам, — признается Наталья Ивановна. — Иногда на Большевичке бывает такой затор, что мама родная! У меня было такое, что года три назад я ехала по зиме, добралась до Речного вокзала. Поняла, что нет уже никакого смысла в моей поездке, и поехала назад. Я просто планирую несколько мероприятий, и пробка может съесть одно из них».
Наталья Гриценко в один из первых своих визитов попала на День именинника: раз в месяц руководство благотворительного фонда устраивает такой праздник и старается отметить подарками всех, кто недавно отмечал день рождения.
От обеда — до большого праздника.
Юлия Гимранова говорит, что День именинника в «Добродомике» начали отмечать еще несколько лет назад, когда кафе располагалось на улице Богдана Хмельницкого. Подопечным очень хотелось праздника, и пенсионеры постоянно сообщали об очередной надвигающейся годовщине.
"Я их поздравляла по отдельности. Все равно каждому хочется, чтобы о них как-то в день рождения вспомнили. То есть я покупала кексик, свечку и выходила поздравить с днем рождения. А потом я подумала, что это слишком много, это неудобно, и я сделала день именинника раз в месяц. Постепенно к нам стали приходить артисты абсолютно бесплатно, — вспоминает Юлия.
— Начались танцы, песни, игра на инструментах. Кого у нас только не было! Играли баянисты, выступали известные музыканты — Павел Дашкин, Владимир Коварский. Мы тут водили караваи. А одна компания нам помогала с доставкой праздничных пирогов! Мы их угощали, и сейчас мы стараемся что-то придумать в этот день: какое-то угощение, которое отличается от обычных дней, чтобы было ощущение праздника. И подарки дарим, пусть даже символические".
В «Добродомике» стараются не пропускать ни один праздник, который дорог сердцу пожилого новосибирца. На 9 мая их поздравляют патриотическими концертами, а на Новый год хороводы водят под елочкой. Это вообще один из самых любимых праздников пенсионеров.
«На Новый год обязательно Дед Мороз к ним тут выходит, они тут хороводы водят, песни поют, танцуют, и плюс еще им подарки дарят. В последний день в году мы их по-праздничному кормим: оливье, например, им готовим. То есть стараемся хороший праздник сделать, они здесь у нас довольные все, — улыбается Юлия. — А полгода назад мы придумали сделать открытый микрофон. Я обратила внимание, что бабушки некоторые просятся к микрофону: “Можно я тихо расскажу свое собственное сочинение?” И мы решили сделать открытый микрофон. То есть, мы ставим микрофон, он открыт для выступлений, будь то гитарист или баянист. И я говорю: “Сегодня каждый из вас может выйти потанцевать, поплясать, что-то рассказать, какой-то номер исполнить”. Первое время они стеснялись, один-два человека выходили. Сейчас очередь к микрофону стоит: специально учат какие-то стихи. У нас есть очень творческие бабушки и дедушки, есть даже те, которые оканчивали консерваторию!».
И певцы, и режиссеры!
И тут дверь открывается — в кафе заходит Борис Мамонтов. Уже с порога его оперный голос заставляет пенсионерок оборачиваться. Этот мужчина здесь — настоящая звезда. Пенсионерки очень любят общество импозантного музыковеда.
«После смерти жены, чтобы не свихнуться, я ударился в сочинение стихов и песен. У меня вообще высшее музыкальное образование: диплом с отличием Новосибирской консерватории, я музыковед, — рассказывает о себе Борис Мамонтов. — Я работал в Астраханской консерватории, затем в Новосибирской. Я воспитал очень много достойных музыкантов… Сейчас мне 79 лет, а девять лет назад я начал писать свои произведения».
В том числе Борис Мамонтов сейчас работает над гимном кафе «Добродомик», а здесь его всегда рады видеть и накормить. Впрочем, ветеран труда признается, что это не единственное место, где он питается.
«У меня на улице Кошурникова под окнами куча привилегированных магазинов, ларьков. Они выставляют просроченные товары, и я — в изобилии, — признается профессиональный певец на пенсии. — Но, к сожалению, 10 лет назад у меня было снижение в крови гемоглобина. Тогда меня вывели из критического состояния, а сейчас показатели вновь резко пошли у меня на убыль, и я потерял 7 килограммов веса. Я сейчас не очень востребован».
Тем не менее именно здесь Борис Мамонтов находит свою благодарную публику. Поесть и найти компанию в «Добродомик» приходят и другие творческие люди на пенсии. Но для отзывчивых волонтеров каждый посетитель — уже звезда.
Пока закрыты!
Сейчас в деятельности команды благотворительного фонда «Добродомик Новосибирск» — небольшой перерыв. Он, скорее, вынужденный: 25 августа кафе закрылось на 20 дней, но только для того, чтобы открыться в сентябре обновленным. Инициатором ремонта выступил собственник помещения.
«Мы закрылись на ремонт: у нас плитка моечная вся поднялась, в смысле, сломалась. Ее будут менять, также дверь входную поменяют, и плитку будут полностью в этой зоне перекладывать, потому что все побилось, поломалось. К зиме антискользящую уложат, потому что проблематично в цоколь спускаться. То есть мы закрываемся всего на три недели, на ремонт, — поделилась планами Юлия Гимранова. — А 15 сентября мы опять открываемся и ждем на обеды наших дорогих гостей!».
К этому времени команда «Добродомика» отдохнет и со свежими силами войдет в новый благотворительный сезон, а помогать профессионалам будут самые отзывчивые волонтеры, коих в чате насчитывается порядка двух сотен.
«Нам помогают многие: среди благотворителей есть, например, ресторатор Дарья Скуратова. Она нам помогает периодически продуктами. Есть еще несколько человек, они на какую-то сумму приличную тоже закупают нам продукты. Кто-то молочку, например, сметану. И это все зависит от того, что нам нужно. Иногда волонтеры помогают: 5 килограммов крупы принесут или салфеток. Сборная солянка у нас получается. Так и живем», — заключает руководитель фонда «Добродомик Новосибирск» Юлия Гимранова.
Между тем, для многих посетителей бесплатного кафе даже его закрытие на две недели — это настоящее разочарование: в это время придется искать варианты недорогих обедов или просить, чтобы кто-нибудь помогал. Особенно переживают те, кто не может даже самостоятельно сварить суп.
«Да, для нас это уже второй дом! Не представляем даже, если “Добродомика” не будет. Это же рухнет наша жизнь! Даже не представляем, как прожить без этих наших обеденных разговоров» — сетуют пенсионеры, горюя о том, что хоть и на время, но придется расстаться.
Постоянные посетители «Добродомика» намерены устроить небольшой праздник 15 сентября, в день открытия любимого кафе.
Справка МК. «Добродомик Новосибирск» — это филиал благотворительного проекта родом из Санкт-Петербурга. Впервые кафе открылось в 2020 году в помещении по адресу улица Богдана Хмельницкого. Перед пандемией коронавируса заведение проработало недолго и вскоре перешло на доставку обедов. В 2022-м кафе вновь открывается в здании около «Космоса», на той же улице. Однако вскоре собственник продал помещение, и организаторам благотворительного кафе пришлось искать новое здание.
Найти удачное место удалось только к концу 2023 года. И в 2024-м «Добродомик» открывает свои двери в самом центре Новосибирска — по адресу Красный проспект, 64. Здесь количество пенсионеров, посещающих бесплатные обеды, резко увеличивается. В зимнее время за горячей пищей могут приходить до 200 пожилых людей и инвалидов в день.