«Это наш второй дом!»: в Новосибирске благотворительному кафе для стариков нужна помощь

— настаивает руководитель благотворительного общепита. — Если нужно, мы просто доготавливаем. У нас, например, есть девушка Наталья Симонова, которая нам каждый месяц 600 яиц жертвует. Мы ее очень за это благодарим. И вот завтра у наших гостей будет по яйцу: мы сварим 130 яиц. Если придет больше людей, то естественно мы в процессе доварим. Если меньше, то, значит, мы это пустим потом дальше в салаты, либо в супы. У нас безотходное производство! У нас повар достаточно опытный, уже 5 лет с нами. Она влилась: знает, как быстро что сделать, где-то доготовить. Стараемся. Не бывает так, что кто-то пришел, а у нас еды не было. У нас за все время, это было один раз, только из-за того, что нам отключили свет на все утро. И мы просто не успели приготовить. И приготовили только суп, и они ели суп. Но в любом случае, голодными никто не уходил!".