Школьники 5−9-х классов перейдут на новые учебники по истории

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские школьники 5−9-х классов с 2025/2026 учебного года начнут заниматься по новым единым учебникам по истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, в образовательные учреждения страны поступило более 13 миллионов экземпляров книг, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Просвещение».
«В новом 2025/2026 учебном году все школы страны переходят на обязательное обучение по государственным учебникам истории в 5−7 классах, при этом разработана полная линейка с 5 по 9 классы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что государственные учебники по истории для 5−7-х классов поступили в школы всех регионов страны, по готовности образовательные организации могут перейти на обучение по новым учебникам и в 8−9-х классах.
«Всего к началу учебного года в образовательные организации Российской Федерации отгружено более 13 миллионов экземпляров государственных учебников по истории для 5−9 классов», — отметили в издательстве.
По словам руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко, главное отличие новых учебников по истории заключается в их соответствии историко-культурному стандарту, текст написан живым языком, материал изложен увлекательно.
«Включены разделы о наиболее актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых субъектов в РФ, международные отношения, расширение НАТО. Методический аппарат учебника содержит различные типы заданий, рассчитанных на эффективную подготовку к разным формам аттестации», — сообщил РИА Новости Костенко, добавив, что издание в твердом переплете обеспечит возможность более длительного его использования.