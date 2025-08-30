Биолог объяснила, как правильно утилизировать заражённые дачные растения в конце сезона

А ранее доцент Елена Слынько рассказала Life.ru, что для подкормки растений подойдут не все напитки со стола. Например, алкогольные напитки токсичны для растений и приводят к серьёзной задержке роста, а также развитию патогенной микрофлоры в грунте. Также нельзя выливать в цветы горячий чай и компот. Если напиток уже остыл, то растение можно полить, однако злоупотреблять этим не стоит. Лишняя органика станет средой для развития плесени, гнилей и мошек.