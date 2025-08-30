ВСУ атакуют Краснодарский край, работает система ПВО

По данным телеграм-канала, около 2:30 ночи в небе над Краснодарским краем стали раздаваться мощные взрывы. Перед этим очевидцы слышали звук пролетающих БПЛА. В одном из районов возник пожар. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей, предварительно, диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Автомобиль получил серьёзные повреждения, также зафиксированы повреждения фасада здания.
